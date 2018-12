Deel dit artikel:













Kom naar Bergen op Zoom en geef aan Samen voor de Voedselbank Tijn, Tygo en Mike komen met een hele volle doos aan bij de Voedselbank on Tour.

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom is de volgende stop voor de 'Voedselbank on Tour'. Iedereen die in de buurt is, kan tussen 10.00 uur en 19.00 uur naar versmarkt De Zeeland komen en producten voor de actie geven. We staan met de karavaan bij de ingang van de AH XL. We hopen dat jullie massaal komen!

Geschreven door Jessica Ranselaar

Omroep Brabant zamelt lang houdbare artikelen in. Dus heb je koffie, thee, pasta, pastasaus, rijst, soep, zoet beleg of lang houdbare melk, kom het naar de 'Voedselbank on Tour' brengen. Het is belangrijk om te geven, vindt ook onze Commissaris van de Koning Wim van de Donk: Van de Donk roept Brabanders op mee te doen aan de actie en wat boodschappen te geven. Het moeten voor alle Brabanders mooie feestdagen zijn. Zelf gaf de Commissaris van de Koning een doos vol artikelen aan de actie Samen voor de Voedselbank. Die producten gaan woensdag bij de artikelen die we in Bergen op Zoom ophalen. Hopelijk komen jullie massaal naar de Zeeland en brengen jullie wat mee om de Brabanders die het minder breed hebben te steunen.