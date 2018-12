Deel dit artikel:













Verkeersteam en belastingdienst sporen bijna miljoen aan belastingschuld op In Etten-Leur werd maandag ook gecontroleerd door de politie en de belastingdienst. (Foto: Tom van der Put)

VALKENSWAARD - Het was een goede dag voor het Team Verkeer van de politie Oost-Brabant en de Belastingdienst. Bij een actie in Valkenswaard is bijna een miljoen euro aan achterstallige belastingschuld opgespoord.

Geschreven door Frances Vermeeren

Al het verkeer op de Geenhovensedreef, Pastoor Heerkensdreef en de N69 werd gecontroleerd. Een gedeelte van het opgespoorde bedrag, 38.337 euro, werd direct aan de politie betaald. Veel auto's konden aan de kant worden gezet dankzij scanapparatuur van de politie. Daarmee worden kentekens van al het voorbijrijdende verkeer gescand. Als het kenteken op naam staat van een persoon die bekend is bij de politie, bijvoorbeeld omdat er openstaande boetes zijn, wordt de auto aan de kant gezet. Ook controle in Etten-Leur

Er werden 16 auto’s ingenomen en 32 boetes uitgedeeld voor onder meer gladde banden en telefoneren achter het stuur. In Etten-Leur werd dinsdag eenzelfde soort controle gedaan. De resultaten daarvan zijn niet bekend.