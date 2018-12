Baby's gezocht die een uurtje voor kindeke Jezus willen spelen

UDEN - Kinderboerderij Uden is op zoek naar vijf baby’s die op Tweede Kerstdag willen figureren als kindeke Jezus in de levende kerststal. Vaders en moeders mogen mee als Jozef en Maria. Veel acteertalent is niet nodig, al moet de baby wel aan één belangrijk detail voldoen: “De baby moet vier à vijf maanden oud zijn, anders past het niet in de kribbe”, aldus bestuurslid van de Kinderboerderij Thom Beuker.

De levende kerststal is al jarenlang een traditie op de kinderboerderij aan de Artillerieweg. Niet alleen de Bijbelse figuren worden vertolkt door echte mensen, maar ook de ezels, geiten, schapen, kippen en konijnen zijn allemaal echt.

Uur per baby

“De baby’s, Jozefs en Maria’s mogen een uur in de stal staan”, vertelt Beuker. “Wij zorgen voor passende kleding. Broertjes of zusjes mogen mee als engel of herder in de stal.” Ouders die hun baby graag zien als kindeke Jezus, moeten zich snel aanmelden. “Er is maar plek voor vijf of zes baby’s, want we zijn van elf tot vijf open.”

Niemand hoeft bang te zijn voor de kou. De kerststal staat namelijk in een verwarmde serre. Ook is er warme chocolademelk, erwtensoep en glühwein. Beuker zelf vertolkt de rol van Kerstman en kijkt erg naar het evenement uit. “We verwachten tussen de 1000 en 1100 mensen.”