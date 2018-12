Deel dit artikel:













Uitslaande brand in crematorium Breda Foto: Perry Roovers

BREDA - In het crematorium aan de Tuinzigtlaan in Breda heeft woensdagochtend een uitslaande brand gewoed. De brand brak rond vier uur uit in het systeemplafond aan de achterzijde van het gebouw, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens de Veiligheidsregio kon er moeilijk water worden gewonnen op de plek van de brand, waardoor er extra brandweervoertuigen zijn ingezet. Nadat de brand onder controle was, zijn de meeste blusvoertuigen weer vertrokken. Enkele brandweerwagens zijn achtergebleven om na te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook de omvang van de schade is onbekend.