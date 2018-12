Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel schade na uitslaande brand crematorium Breda Foto: Perry Roovers

BREDA - In het crematorium aan de Tuinzigtlaan in Breda heeft woensdagochtend een uitslaande brand gewoed. De brand brak rond vier uur uit in het systeemplafond aan de achterzijde van het gebouw. De schade is aanzienlijk.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens de Veiligheidsregio kon er moeilijk water worden gewonnen op de plek van de brand, waardoor er extra brandweervoertuigen zijn ingezet. Nadat de brand onder controle was, werd er nog enige tijd nageblust. Schade

Door de brand heeft een van de aula's op het terrein schade opgelopen. "Het plafond is voor een deel beschadigd. De brandweer heeft het plafond verder moeten open zagen om het vuur te bestrijden. Verder is er rook- en waterschade. Daarnaast heeft een technische ruimte met crematieapparatuur waterschade." De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Roel Stapper, directeur van uitvaartcentrum Zuylen, laat weten dat de geplande crematiediensten gewoon doorgaan. "We verschuiven ze wel naar een andere aula op het terrein. De uitvaartverzorgers zijn daarvan op de hoogte. Voor de daadwerkelijke crematie wordt uitgeweken naar crematoriums in Roosendaal, Bergen op Zoom en Tilburg."