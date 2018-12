Geblesseerde Sander de Wijn huilend van het veld bij WK hockey, Joep de Mol is vervanger

BHUBANESWAR - Hockeybondscoach Max Caldas kan bij het WK hockey in India geen beroep meer doen op Sander de Wijn uit Cuijk. De verdediger van Kampong liep in het duel van dinsdag met Canada een hamstringblessure op.

De Wijn verstapte zich dinsdag aan het begin van de tweede helft en verliet huilend het veld. De blessure bleek dermate ernstig dat De Wijn dit toernooi niet meer in actie zal komen.

Vervanger

Joep de Mol is als vervanger aan de selectie toegevoegd. De hockeyer uit Berkel-Enschot heeft 44 interlands achter zijn naam staan en speelt voor Oranje-Rood uit Eindhoven.

Nederland speelt donderdag in de kwartfinales tegen India. “We gaan onderzoeken hoe ernstig zijn blessure is, maar het is volstrekt duidelijk dat het voor Sander helaas niet meer mogelijk is tijdens dit toernooi nog in actie te komen”, liet teamarts Conny van Bentum weten.

De Mol, afkomstig uit Berkel-Enschot, was eerder in de week al in Bhubaneswar aangekomen omdat het tijdens het toernooi mogelijk is geblesseerde spelers te vervangen.