Geen kroon maar haarnetje voor koning tijdens werkbezoek in Helmond

Het bezoek van de vorst begon bij high tech bedrijf MTA. Daar worden samen met klanten allerlei nieuwe systemen gemaakt. En dat is precies waar de koning in is geïnteresseerd: niet alleen een product ontwikkelen, maar het ook zelf maken. Willem-Alexander kreeg een rondleiding over de werkvloer.

Patrick Geerts, managing director van MTA, liet trots een machine zien die automatisch asperges steekt. Willem-Alexander zei dat lang is gedacht dat dat nooit automatisch zou kunnen.

De koning werd verteld dat veel bedrijven in Brainport samenwerken aan een product en toch zelfstandige bedrijven blijven. Dan moet je elkaar wel goed vertrouwen, constateerde de koning. "Dat is zo", zei burgemeester Jorritsma van Eindhoven. "Maar dat samenwerken hebben we hier uit nood geleerd toen het in de jaren 90 (tijd van crisis bij DAF en Philips) de regio op zijn gat lag."









Daarna was Huijbregts Groep aan de beurt. De koning kreeg een rondleiding in de mengfabriek en moest daarvoor een labjas aan, plastic sloffen om zijn schoenen dragen en met een haarnetje zijn hoofd bedekken. Dit familiebedrijf maakt allerlei poeders en mengt die precies volgens recepten van iedere klant. "Iedere dag eten we allemaal wel iets wat uit deze fabriek komt", zei directeur Frans Huijbregts vol trots.

Ook is er bij Huijbregts veel aandacht voor onderwijs. "Mensen moeten hun hele leven blijven leren", zei Huijbregts. Er is een eigen bedrijfsschool waar medewerkers worden opgeleid en niet-Nederlandse medewerkers krijgen taalcursussen.

De koning praatte onder meer met iemand die zich momenteel bijschoolt en opklimt in het bedrijf. Zijn oorspronkelijke opleiding is de kok-school. De koning zei dat hij dat best een handige opleiding vindt. Kennis van voedsel lijkt hem best handig als je bij Huijbregts werkt.

Willem-Alexander wist onze provincie dit jaar goed te vinden. Zo opende hij bijvoorbeeld het nieuwe gerechtsgebouw in Breda, gaf hij het startsein voor het mbo-schooljaar in Tilburg, bracht hij een verrassingsbezoek aan Hilvarenbeek en kwam hij langs bij vliegbasis Eindhoven. Het werkbezoek van de koning aan Helmond woensdag was het laatste ingeplande bezoek aan Brabant voor dit jaar.