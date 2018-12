Deel dit artikel:













Daar is de nachtvorst: 7 tips om je auto (niet) te krabben Er werd weer gekrabd vanochtend (foto: Martha Kivits)

EINDHOVEN - De nachtvorst is een feit. Dat betekent dat het weer tijd is voor winterergernis nummer één: autoruiten krabben. Gebroken ijskrabbers, bevroren handen en ronkende, koude motors in overvloed. Omroep Brabant zet zeven tips om het ijsvrij maken en houden van je autoruiten op een rij.

Geschreven door Linda Bak

Een interessant wintertafereel; autoruiten krabben met alles wat voor handen is, van pinpasjes tot zakjes met warm water. Maar wat werkt nou echt? 1. Wekker

Zet de wekker tien minuten eerder zodat je rustig kunt krabben. Dat is veel aangenamer dan wanneer je onder tijdsdruk moet krabben. 2. Ijskrabber

De must-have voor elke automobilist is een extra ijskrabber. Wanneer dat ding breekt, heb je altijd iets achter de hand. (Pin)Pasjes en dergelijken werken namelijk niet zo goed en bovendien beschadigen deze de ruiten. 3. Handschoen

Leg naast een ijskrabber ook een handschoen in de auto. Je wil niet dat de autoruiten ijsvrij zijn, maar je handen bevroren. 4. Ontdooispray

Er zijn verschillende sprays om de ruiten te ontdooien. Een plantenspuit met ruitenwisservloeistof, de antivriesvariant, werkt ook en is vaak goedkoper. Na het insprayen van de ruiten kun je veel makkelijker krabben. Heb jij echt geen zin eerder op te staan, een ijskrabber aan te schaffen en met ijskoude handen de auto in te stappen? Dan hebben wij nog een aantal tip om compleet te voorkomen dat je moet krabben. 5. Schone ruiten

Maak de ruiten van je auto ’s avonds schoon met Glassex of met alcohol verdund met water. Op schone ramen blijft vocht minder goed hangen en daardoor bevriezen de ramen dus minder snel. 6. Deken

Leg ’s avonds een antivriesdeken op de voorruit om het ijs tegen te houden. Een stuk karton werkt vaak ook. Zorg er wel voor dat de ruit droog is voor je de bescherming erop legt, anders vriest het alsnog vast aan de ruit en moet je toch krabben. Tot slot de ultieme wintertip voor automobilisten: 7. Slotspray

Zorg dat je een flesje slotspray in huis hebt. Ook de sloten van de auto kunnen bevriezen. Wanneer al je alle voorbereidingen om het ijs te lijf te gaan in de auto heb liggen, moet je daar natuurlijk wel bij kunnen. Zet de auto daarnaast niet op de handrem in de winter. Deze kan ook vastvriezen waardoor je, ondanks de schone ramen, niet weg kunt.