Hoe was jouw 2018? Persoonlijke verhalen uit een jaar dat bijna voorbij is

Hoe was jouw, hoe was uw 2018? Een simpele vraag die dwingt tot achteromkijken. Op ons verzoek hebben een aantal willekeurig uitgekozen Brabanders, die aan het winkelen waren in winkelcentrum de Helftheuvel in Den Bosch, vertelt over hun persoonlijke ervaringen in het jaar 2018.

De waan van de dag

Het werd een terugblik met een lach, een traan, verdriet en een terugblik vol liefde en dankbaarheid. Eigen persoonlijk nieuws, geluk of leed dat je nooit terugziet of hoort in kranten en op radio en tv. Daar domineert de ‘Waan van de dag’, dat net als een hamster in zijn tredmolentje hijgerig doordraait.

Egoïstische maatschappij

In de videoreportage: Hoe was jouw 2018? Zijn oud en jong het onafhankelijk van elkaar eens dat het (ook) in Brabant ‘kil en koud’ is geworden. “Het is ieder voor zich geworden.” Een ander noemt het ‘onpersoonlijk.’

Brabantse gemoedelijkheid

Het verlangen naar de Brabantse ‘gemoedelijkheid’ blijkt best groot onder oud en jong. Uiteraard is het gevoel van de Brabo’s in onze videoreportage niet wetenschappelijk en niet representatief. Het is een gevoel, een perceptie dat het ook in Brabant ‘niet meer zo gezellig' is’.

2019 biedt nieuwe kansen, maar 2018 bood die toch ook al?