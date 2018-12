Wat moet je doen als je huis volledig afbrandt? Tips van vier deskundigen

EINDHOVEN - Oud en nieuw komt er weer aan. Behalve een tijd van gezelligheid, kerstbomen en vuurwerk is het eind van het jaar ook traditioneel de tijd met de meeste woningbranden. Op nieuwjaarsdag werd vorig jaar zes keer vaker dan normaal melding gemaakt van brandschade in huis. Omroep Brabant vroeg een aantal experts om tips voor wat je kan doen om de schade te beperken als het fout is gegaan.

Tips van vier deskundigen:

1. De onafhankelijke schade-expert

Volgens onafhankelijk schade-expert Kerensa Heddels van Coolen Expertise, nemen verzekeraars zeker in de eerste dagen vaak direct de leiding bij het herstellen van de schade, maar dat betekent niet altijd dat zij de beste oplossing kiezen. "Dan komt er iemand waar zij bekend mee zijn schoonmaken, terwijl zo iemand niet per se past bij de behoefte van de getroffene."

Maar als bewoner kun je ook 'nee' zeggen. "Zeker de eerste dagen is iemand vaak nog niet in staat om grote beslissingen te maken. Een nachtje erover slapen is niet erg. Het gaat vaak over een periode van maanden voor iets is hersteld."

"Zeker bij een grote schade is het heel gebruikelijk dat je een eigen (contra-)expert inschakelt die deze beslissingen samen met je kan nemen. Dit recht is in de polisvoorwaarden opgenomen. Door dit te doen, kun je conflicten voorkomen."

2. Salvage - stichting die eerste hulp biedt vlak na een brand

"Neem een inboedelverzekering", is een belangrijk advies van Jacky Peeters van Salvage. "Met name in de iets minder sociaal gestelde buurten zie je dat veel huurders geen inboedelverzekering hebben. Maar voor die paar euro per maand lopen ze veel risico.

Met een inboedelverzekering zijn risico’s zoals een brand gedekt. Naast de vergoeding van je inboedelschade zijn er meestal nog aanvullende dekkingen waaronder een potje dat ander verblijf en eten buitenshuis vergoedt. Kosten die je niet zelf hoeft te dragen."

3. De psycholoog

Slechts een klein deel van de mensen die een woningbrand meemaken, houdt daar ernstige trauma's aan over, benadrukt psycholoog Eva Buijs. Maar dat het een indringende gebeurtenis is, staat vast.

Een belangrijk advies: "Zorg dat je snel werkt aan een nieuwe plek waar je je veilig voelt. Zolang je dat niet hebt, wat is dan je basis? Als je je huis verliest heb je ook de neiging om al je routines los te laten. Maar je moet proberen om vastigheid en structuur te houden. Zorg dat er houvast blijft."

4. De ervaringsdeskundige

De woonboerderij van Leo Aarden uit Wintelre brandde in 2014 volledig af. Zijn belangrijkste advies: "Zorg dat je afstand neemt en jezelf niet laat leiden door emoties. Je denkt dan onvoldoende na over welke oplossingen er zijn. Het is voor sommigen moeilijker is dan voor anderen, maar ik denk dat iedereen het kan. En er is niets zo lastig dan achteraf te denken: dat had ik nooit zo moeten aanpakken."

