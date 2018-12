Deel dit artikel:













Man belandt onder houtstapel en zit bekneld: 'Hij had een engeltje op zijn schouder' Man belandt onder stapel hout (Foto: Charles Mallo/SQ Vision) Laden en lossen gaat fout

HEESCH - Bij het laden en lossen van een stapel hout in Heesch is een man onder de lading terechtgekomen. Hij zat vast en moest door de brandweer worden bevrijd. Mogelijk was de heftruck te zwaar beladen waardoor deze kantelde. Een traumaheli kwam ter plaatse, maar bleek niet nodig. "Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad."

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het ongeval gebeurde bij een bedrijf aan de Vinkelseweg in Heesch. Het hout werd vanuit een vrachtwagen op een heftruck geladen. Een medewerker die tussen de vrachtwagen en de heftruck instond, belandde onder het hout toen de heftruck omviel. Mogelijk was deze te zwaar beladen. De man moest door de brandweer worden bevrijd. De man had volgens een wijkagent een engeltje op zijn schouder: hij had alleen wat last van zijn heup.