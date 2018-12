Mitchell Te Vrede: 'NAC geeft telkens volle 100 procent maar speelt niet altijd als een team'

De sterke aanvaller scoorde dit seizoen zeven keer en is één van de lichtpuntjes aan NAC-zijde. “Ik ben niet ontevreden over mijn prestaties. Ik maak mijn goaltjes en ik probeer hard te werken voor het team." Met zijn instelling, hard werken en voor elke bal vol gaan, lijkt Te Vrede perfect bij NAC te passen. "Het minste wat je kunt doen is hard werken. Ik ben daar niet vies van."

'Wij kunnen het niet alleen op voetballend gebied. Wij kunnen niet op 80 procent spelen' - NAC-spits Mitchell Te Vrede

Eiland

Te Vrede staat vaak in wedstrijden op 'een eiland', zoals ze dat zo mooi zeggen. De spits van NAC moet daardoor goed omgaan met zijn frustraties. "Natuurlijk zijn die er als je dan weer net de bal niet krijgt. Maar ik moet proberen om het rustpunt in het team te zijn door de bal vast te houden. Daar moet ik mee bezig zijn. En natuurlijk moet ik scherp zijn voor de goal, voor dat ene kansjes. Want er zijn wel eens wedstrijden waarin je niet veel kansen krijgt."

Geen team

Maar waar ligt het dan aan dat NAC zondag ineens strijd levert en bij vlagen goed speelt en dat de supporters dat niet vaker hebben gezien dit seizoen? "Ik denk doordat wij in de eerste seizoenshelft niet altijd een team zijn geweest", zegt Te Vrede. "Met alle respect: maar we spelen bij NAC en niet bij PSV en Ajax. Wij kunnen het niet alleen op voetballend gebied. Wij kunnen niet op 80 procent spelen." De spits van NAC benadrukt dat zijn ploeg dit seizoen telkens de volle 100 procent heeft gegeven maar niet altijd als team heeft gespeeld.

Klote-gevoel

"Ik heb in mijn loopbaan nog nooit zoveel verloren, daardoor sta je elke week wel met een klote-gevoel op de training." Door die slechte resultaten krijgt NAC ook veel kritiek in de media. "Maar daar moeten wij ons als spelersgroep niet mee bezig houden", vindt Te Vrede. De spits van NAC denkt dat als je de media gaat volgen, de negativiteit in de groep sluipt. "We moeten in onszelf blijven geloven. Er worden veel dingen gezegd maar de supporters zijn er telkens voor ons. Daar moeten we juist kracht uit halen."