Schaapskudde De Lachende Ooi trekt over de weg en dat trekt veel bekijks [VIDEO]

Normaal grazen de schapen in de Loonse en Drunense Duinen, maar zij maakten de afgelopen dagen een uitstapje. De kudde van 'De Lachende Ooi' liep in de weilanden tussen de Schoorstraat en Udenhoutseweg in Helvoirt. Woensdagochtend verhuisde de hele kudde naar de Zandkantseweg in Biezenmortel om daar verder te grazen. Onderweg trokken ze veel bekijks.

Later zullen ze naar hun nieuwe winterstal in Loon op Zand vertrekken. Daar zitten ze dan lekker warm wanneer begin januari de lammertijd begint.

Bekijk hier de foto's en de video van het bijzondere tafereel.





Schaapskudde 'De Lachende Ooij' (foto: Bart Meesters)





De herder en schapen door de straten (foto: Bart Meesters)





De schapen trokken veel bekijks (foto: Bart Meesters)