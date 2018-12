Deel dit artikel:













'Volstrekt onverwacht en een mokerslag': VVR Rijsbergen rouwt om overlijden Madelon Daamen Madelon Daamen (Foto: VVR).

RIJSBERGEN - Bij voetbalvereniging VVR in Rijsbergen is met verbijstering en verdriet gereageerd op het overlijden van Madelon Daamen. De 28-jarige vrouw kwam maandag om het leven bij een verkeersongeval op de Backer en Ruebweg in Rijsbergen. ‘Een mokerslag voor haar teamleden en alle andere leden van VVR’.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Daamen zat samen met een 42-jarige vrouw uit Breda die in botsing kwam met de auto van een 80-jarige man uit Ulvenhout. Het voertuig van de vrouwen vloog in brand. Zij overleden ter plaatse. “Volstrekt onverwacht en een mokerslag voor haar teamleden van het dameselftal en alle andere leden van VVR”, schrijft voorzitter Peter van Heusden op de clubwebsite. LEES OOK: Twee vrouwen omgekomen bij ongeluk in Breda, man (80) verdacht De club heeft uit respect alle wedstrijden van dit weekend afgelast. Ook het clubfeest van vrijdag gaat vanwege de noodlottige gebeurtenis niet door. Verder hangt de vlag van VVR de rest van de week halfstok. “We wensen Hilde, partner van Madelon en alle familieleden, vrienden, teamleden en bekenden van Madelon heel veel sterkte toe de komende tijd”, aldus Van Heusden.