Pien Storm scoort goed met haar gedichtjes op bankjes en 'poosplaatsen' in de natuur Pien Storm van Leeuwen bij haar honderdste Poosplaats in Esch. (Foto: archief)

CHAAM - Dichter Pien Storm van Leeuwen uit Chaam doet het goed. Op hoe langer hoe meer plekken is haar werk te vinden. Pien staat tweede op een recente lijst van dichters van wie het werk in een publieke ruimte te zien is.

Geschreven door Peter Pim Windhorst

De Utrechtse wetenschapper Kila van der Starre uit Utrecht is al jaren bezig met gedichten die niet in boeken staan maar juist op muren, bankjes en andere plekken buiten. De wetenschapper houdt een site bij waar inmiddels meer dan 2000 van zulke gedichten op zijn verzameld. De meeste gedichten op de site zijn geschreven door de in 1997 overleden dichter Ida Gerhard. Haar werk valt blijkbaar goed in de smaak. Tweede op de lijst staat Pien Storm van Leeuwen uit Chaam. Poosplaatsen

Pien zelf denkt dat het komt door haar project 'Poosplaatsen'. Op ruim honderd mooie plekjes in Brabant en Vlaanderen plaatste Pien veldkeien of bankjes met daarop een gedicht. Fietsers en wandelaars kunnen onderweg even rusten en genieten van een gedicht.

Niet alle gedichten op de poosplaatsen zijn van Piens hand. Regelmatig vraagt ze ook andere dichters om voor een plek iets te schrijven. Maar door de poosplaatsen kennen veel mensen haar naam en wordt zij regelmatig gevraagd gedichten te schrijven. Nick J. Swarth

Tilburger Nick J. Swarth staat ook hoog op de lijst met dichters. Hij staat op een (gedeelde) derde plaats.