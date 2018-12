Robot Nao houdt als docent zijn klas bij de les en de scholieren vinden het prachtig

Al vanaf het begin van de les trekt de robot de aandacht van de leerlingen met zijn grapjes. Hij zorgt er ook voor dat ze beter opletten, vertelt mavo-2 leerling Ivo: "Je hebt meer aandacht en meer zin in de les. Het is gewoon cool.".

De nieuwe assistent bevalt ook Janne: "Je krijgt meestal niet echt les van een robot, dus het is heel leuk." Of ze er echt beter door leert weet ze nog niet: "Ik kijk meer naar de robot dan naar mijn schrift, maar hij legt wel goed uit hoe je een opdracht moet doen."

Afwisseling

Het huiswerk doornemen, uitleg geven of woordjes oefenen, Nao kan het allemaal. Hij kan zelfs leerlingen die voor- of achterlopen op de lesstof apart helpen op de gang. Dat is handig, want ze kunnen de uitleg dan zo vaak opnieuw horen als ze willen.

Dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden in de les, legt docent Nicole Antonissen uit: "Je kunt er verschillende dingen mee en dat maakt het leuk. Ik zou het niet iedere les willen gebruiken maar het is een leuke afwisseling voor de kinderen. Dan horen ze een keer iemand anders praten dan mij."

Bekijk de video en lees verder

Taalwonder

De kleine robot lijkt een taalwonder, maar daar heeft hij wel een beetje hulp bij nodig. "Dat leert hij van mij", lacht Antonissen, die de robot programmeert met een speciaal programma. "We zijn er wel mee bezig dat hij de Duitse taal kan spreken", vult ze aan.

De school gebruikt Nao nu alleen nog in de lessen Science, Frans en Duits, maar dat is nog maar het begin. In de toekomst willen meerdere docenten met de robot aan de slag. "We hopen hem steeds meer in te kunnen zetten maar het moet natuurlijk geen overkill worden, dan trekt de robot ook niet meer de aandacht van de kinderen.", legt Ivo Roks, initiatiefnemer en docent Frans, uit.

Of Roks en Antonissen binnenkort hun baan kwijt zijn? "Dat zou kunnen, dan moet ik iets anders zoeken. Ik weet het niet.", besluit Antonissen. Voor nu is Nao in ieder geval een graag gezien hulpje. Want met z'n allen dansen in de les, dat gebeurt normaal niet zo snel.