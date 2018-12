Deel dit artikel:













Vijf vrouwen slaan beveiliger in elkaar nadat hij de kentekens van hun auto's noteert (Foto: archief).

BREDA - Een beveiliger is dinsdagavond door vijf vrouwen tussen de 22 en 50 jaar in elkaar geslagen in Breda. Hij had verwondingen aan zijn hand, knie, pijn aan zijn hoofd, een kapotte broek en een vernielde fiets.

Geschreven door Eva van der Weele

De beveiliger zag vanaf zijn fiets dat er bij de ingang van de bioscoop bij de Bavelseparklaan vuurwerk naar buiten werd gegooid. Hij sprak de grote groep met kinderen en volwassen aan en verzocht ze het terrein te verlaten. De dames waren het hier niet mee eens en liepen op de beveiliger af nadat hij de kentekens van twee auto’s noteerde. Hij werd in zijn gezicht geslagen en viel over zijn fiets. Terwijl hij op de grond lag werd hij nog twee keer geslagen. De vijf verdachten zijn op de Franklin Rooseveltlaan en Charles Petitweg ingesloten door de politie. De kinderen zijn naar huis gebracht. De beveiliger heeft aangifte gedaan.