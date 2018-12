Ladingrovers plunderen al rijdend vrachtwagens die uit Tilburg vertrekken

TILBURG - Politie en Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwen woensdag vrachtwagenchauffeurs voor overvallers die al rijdend de trucklading willen stelen. De truc is al langer bekend maar leek over te waaien. Totdat vorige week weer nieuwe gevallen opdoken. Opvallend genoeg gaat het om vrachtwagens die allemaal Tilburg als vertrekpunt hadden.

Het lijken wel scènes uit een spannende actiefilm zoals James Bond. Criminelen die op de snelweg in een rijdende personenauto uit het dakraam klimmen, op de motorkap klauteren en vervolgens de achterkant van een vrachtwagen proberen open te breken.

Sinds vorige week hebben TLN en de politie drie meldingen binnen van vrachtwagens, allen vertrokken vanuit Tilburg en met 'consumentenelektronica' aan boord, die al rijdend op de snelweg zijn overvallen. De laatste meldingen van 'rijdende berovingen' dateren van juli en augustus 2017. Voor de beroving in juli kregen begin dit jaar vijf Roemenen 15 maanden gevangenisstraf. Voor de (mislukte) beroving in augustus moest een Roemeen een jaar de cel in. Ook toen ging het om het stelen van 'consumentenelektronica' waaronder iPhones.

Waarschijnlijk nog meer overvallen

Woordvoerder Quinten Snijders van TLN kan vanwege het lopende onderzoek niet veel toevoegen over de recente overvallen: "Zeer waarschijnlijk zullen er nog meer aangiftes. We zijn vooral met dit nieuws naar buiten gegaan om bedrijven en hun chauffeurs te waarschuwen. En hen te vragen alert te zijn."

Hoe gaat een 'rijdende beroving' in z'n werk?

Meestal zijn er vier auto's betrokken bij de overval, legt TLN uit. Terwijl één auto voor de vrachtwagen rijdt en deze dwingt snelheid te minderen, rijden er twee auto’s naast elkaar om het achteropkomend verkeer op afstand te houden. Een vierde auto gaat achter de vrachtwagen rijden.

Een van de inzittenden, die vaak vastzit met een tuigje, klimt uit het dakraam, kruipt op de motorkap, breekt met een slijptol het slot van de vrachtauto open en laadt de spullen uit de vrachtauto en in de auto. De daders kienen het zo uit dat het op een onverlicht deel van de snelweg gebeurt. Doordat de twee auto’s naast elkaar blijven rijden en het verkeer ophouden, heeft het andere verkeer niets in de gaten.

Zowel de TLN als de politie roept iedereen die denkt getuige te zijn geweest van een rijdende beroving zich te melden bij de politie.