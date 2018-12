Kerstoffensief vakbonden, wie staakt er allemaal voor betere arbeidsvoorwaarden?

Ook bij PostNL in Den Bosch wordt er weer gestaakt, net zoals in de metaalsector in Brabant (foto: Raoul Cartens)

EINDHOVEN - Het kan nog een hete kerst worden in Brabant, want in verschillende bedrijfstakken wordt er gestaakt, of dreigen er stakingsacties. Naast de slepende cao-conflicten in de metaalsector en bij PostNL, dreigt nu ook het grondpersoneel op Eindhoven Airport met acties als er niet snel tegemoet wordt gekomen aan hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden.

FNV Luchtvaart heeft het bedrijf Viggo namens de ongeveer 450 werknemers in de passagiersafhandeling op Eindhoven Airport een deadline gesteld. De werkgever heeft tot vrijdag 14 december de tijd om de cao-onderhandelingen met de FNV te hervatten. "Doet Viggo dit niet dan volgen er in de aanloop naar Kerst mogelijk acties", zegt Birte Nelen van FNV Luchtvaart. "Waaronder werkonderbrekingen, wat kan leiden tot vertragingen."

Gat

De vakbond en Viggo hebben inmiddels drie keer cao-onderhandelingen gevoerd. Nelen: "Helaas zonder succes. Er zit nog een gat tussen de eisen van haar eigen werknemers en dat wat Viggo wil bieden. En nu wil de directie zelfs niet meer verder praten."

En dit is tekenend voor de slechte sfeer tussen vakbonden en werkgevers die we ook bij andere bedrijfstakken tegenkomen. Zo wordt er in de metaalsector al sinds het voorjaar geruzied tussen branche-organisatie en vakbonden over een nieuwe cao. Bij veel Brabantse bedrijven, zoals Daf en VDL, werd er gestaakt.

Ook donderdag en vrijdag legt personeel van metaalbedrijven in Brabant en Limburg 48 uur het werk neer. Zelfs medewerkers van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven beginnen zich te roeren en sluiten zich aan bij de staking.

PostNL

De sfeer tussen de vakbonden en post- en pakkettenbedrijf PostNL is niet veel beter. Ook daar komen ze al maandenlang niet tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Ondanks de stakingen in september, onder andere in Den Bosch, zijn beide partijen niet dichter bij elkaar gekomen, waardoor werknemers donderdagochtend tot en met zaterdagnacht gaan staken. Welke invloed dat heeft op de post- en pakketbezorging is nog niet duidelijk, want dat is afhankelijk van de hoeveelheid stakers.

En dit zijn zeker niet de enige sectoren waar het piept en kraakt als het gaat om arbeidsvoorwaarden, hoewel de economie op volle toeren draait. Zo is er ook veel onvrede in de publieke sector, waar wordt geklaagd over werkdruk en over het mee willen profiteren van een goed draaiende BV Nederland.