Gewonde man gevonden op bankje in Breda De man werd gevonden in de Ahornstraat. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

BREDA - Op een bankje in de Meidoornstraat in Breda is woensdagavond een gewonde man gevonden. Volgens buurtbewoners zou het slachtoffer zijn neergestoken.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De man was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend. Agenten doen onderzoek in de omgeving van de Meidoornstraat.