Boswachter Erik: 'Laat een gewond dier nooit zomaar achter op de snelweg, bel 112'

BERGEN OP ZOOM - Boswachter Erik de Jonge twittert meestal over de mooie dingen die zijn werk met zich meebrengen. Maar woensdagavond even niet. Hij reed achter een vrachtwagen ter hoogte van de Mastendreef in Bergen op Zoom en zag voor zijn ogen hoe een ree werd aangereden door de vrachtwagen. De chauffeur reed door en liet het beestje zwaargewond achter.

Erik moest kiezen: of de vrachtwagen achterna en het kenteken noteren of naar de reegeit die zwaargewond op de grond lag. Het werd het laatste. Het dier was helaas niet meer te redden en moest uit zijn lijden worden verlost. Erik zette het incident, inclusief een filmpje, op Twitter en dat leidde tot de nodige reacties. "Dat verbaast me helemaal niet, zo'n bericht maakt veel emoties los. Mensen vinden het lastig om dat soort beelden te zien. Maar ja, deze kant hoort ook bij het leven. Met alleen maar mooie plaatjes en berichten, vertel je niet het hele verhaal", zo legt Erik uit.

Vol op de rem

Hij vindt het harteloos dat de vrachtwagenchauffeur is doorgereden, maar hij zegt ook te weten waarom die man niet stopte. "Heel veel mensen denken dat het aanrijden van een dier strafbaar is, maar dat is niet zo. Doorrijden en een gewond dier achterlaten, zoals nu is gebeurd, dát is strafbaar." Dat de chauffeur van de vrachtwagen niets in de de gaten heeft gehad, is wat Erik betreft uitgesloten. "De wagen ging vol op de rem, stond stil en reed vervolgens met een bocht om het de dier heen. Dus nee, het is onmogelijk dat de bestuurder niets heeft gemerkt."

Stoppen en 112 bellen

Zijn boodschap: "Stop als je een dier hebt aangereden en bel 112. Je bent niet strafbaar en krijgt geen boete. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: je voorkomt dat zo'n beestje dagen blijft liggen en dagenlang pijn lijdt."