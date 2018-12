Deel dit artikel:













Joeri (16) offert zijn kerstvakantie op voor vrijwilligerswerk

DONGEN - Joeri (16) is één van de ruim tweehonderd vrijwilligers die het dorpsfeest DongenIce mede mogelijk maakt. Samen met de lokale middenstanders is DongenIce al jaren een groot succes. Vorig jaar kwamen er 70.000 bezoekers; Dongenaren en van ver daar buiten. "Vroeger kwam ik hier lekker schaatsen. Nu kom ik hier om te werken." Elk vrij uurtje is Joeri in december rondom de schaatsbaan te vinden.

Geschreven door Paul Giezen

DongenIce leeft enorm in Dongen. Vroeger ging Joeri als tweejarig mannetje samen met zijn opa schaatsen. "Twee jaar geleden ben ik hier begonnen met vrijwilligers werk. Ik loop hier al zo lang mee en dan vragen mensen steeds of je ergens mee wil helpen. Zo ben ik hier in het vrijwilligerswerk gerold. Je hebt hier allemaal gezellige mensen om je heen en je leert steeds nieuwe mensen kennen." Spelcomputer

Veel leeftijdsgenoten van Joeri zitten liever achter een spelcomputer. "Nee dat vind ik maar niets", zegt Joeri terwijl hij om zich heen kijkt of hij nog een klusje kan doen. "Kijk dan hoe mooi. Ik vind dat thuiszitten maar niets. Ik ben liever buiten. Lekker praten met iedereen en anderen helpen." Wil je de verhalen van twee andere vrijwilligers zien? Bekijk dan onderstaande video. Judith van Put (43) en Wil Brekelmans (53) werken inmiddels allebei zeven jaar als vrijwilliger voor DongenIce. Voor Joeri is het dit jaar zijn tweede keer. Wil werkt vaker als vrijwilliger in het dorp. Hij werkt negentien uur voor een baas en de rest van de uren werkt hij als vrijwilliger voor Dongen. Zijn motto: "Voor Dongenaren, door Dongenaren." Vrijdag veertien december wordt DongenIce officieel geopend om zeven uur 's avonds.