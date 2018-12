Deel dit artikel:













'Voedselbank on Tour': we zijn door de 100.000 producten heen en het blijft maar binnen komen Het is gezellig druk bij de 'Voedselbank on Tour' in Eindhoven. Kom ook en geef aan de actie.

EINDHOVEN - Op de voorlaatste dag van onze actie Samen voor de Voedselbank is de 'Voedselbank on Tour'-karavaan in Eindhoven. Ook daar hopen we dat weer veel mensen lang houdbare artikelen komen geven. We hebben al even geteld hoeveel we binnen hebben en... We zijn door de 100.000 producten heen! De teller staat nu op 104.596 artikelen. Er kan natuurlijk meer bij dus kom naar de Jumbo, Woensel 1 in Eindhoven. We zijn er tot 19.00 uur.

Geschreven door Jessica Ranselaar

Op die locatie worden ook de programma's Brabants Bont, Muziek&Zo en Afslag Zuid gemaakt. Ze hebben de hele dag aanloop van Bekende Brabanders als Christel de Laat en John de Bever. Christel de Laat gooit al haar charme -en agressieve verkooptechnieken- in de strijd en haalt zo heel wat producten binnen. John de Bever helpt ons ook mee om zoveel mogelijk lang houdbare producten in te zamelen. Zelf geeft hij het goede voorbeeld en gaat met Daisy de winkel in om een volle mand te kopen. PSV

Ook is Toon Gerbrands van PSV langs geweest en hij kwam niet alleen met producten voor onze actie. PSV geeft 100 kaarten aan de vrijwilligers van de voedselbank om ze te bedanken voor het goede werk dat ze doen. KerstbomenBuske

Eerder deze week kregen Koen en Arianne in Brabants Bont vijf kerstbomen die ze mochten weggeven. Vandaag neemt het Brabants Buske de bomen in ontvangst en brengt ze naar de vijf winnaars. Dus niet schrikken als er ineens een rood-wit-geblokt busje voor de deur staat. Ze komen iets leuks brengen! De eerste paar kerstbomen zijn inmiddels afgeleverd. Kerstboom nummer 1 ging naar Chantal uit Tilburg. Ze zit sinds kort in de schuldhulp. De boom zet ze neer op haar dagbesteding. Dan kan iedereen er van genieten. Helmi uit Den Bosch heeft inmiddels een boom. Buurvrouw Jaimy vroeg hem voor haar aan en het KerstbomenBuske bracht hem bij haar thuis. In de loop van de middag wordt er bij de Omroep Brabant studio in Son aangebeld. Het is een chauffeur van Sligro. ''Ik heb wat spullen voor de actie'', zegt hij. 'Wat spullen' blijkt een understatement. Er worden meerdere pallets vol goodie bags afgeleverd. De uitzendingen van Omroep Brabant vanuit de 'Voedselbank on Tour'-karavaan volg je hier: