Het WK Darts staat voor de deur: 'Benito van de Pas moet een enorme druk voelen'

Benito van de Pas

Aantal PDC WK-deelnames: 4

Beste prestatie: laatste zestien (2015, 2016, 2017)

World Ranking: 30

Tegenstander tweede ronde: Mickey Mansell of Jim Long

Joost van Erp: "Op dit moment maakt het echt niet uit tegen wie Van de Pas gooit. Die jongen heeft een slecht jaar achter de rug en speelt vooral tegen zichzelf. Hij zal een enorme druk voelen, aangezien zijn top 32-ranking op het spel staat. Maar wellicht is dit WK wel het omslagpunt. Hij heeft wel eens vaker weten te verrassen op het WK. Maar het belangrijkste is dat Van de Pas zijn vertrouwen weer terugwint.”

Benito van de Pas komt pas op vrijdag 21 december tijdens de middagsessie in actie.

Jelle Klaasen

Aantal PDC WK-deelnames: 8

Beste prestatie: halve finale (2016)

World Ranking: 24

Tegenstander tweede ronde: Keegan Brown of Karel Sedlacek

“Net als Van de Pas heeft ook Klaasen natuurlijk geen best jaar achter de rug. Maar ik blijf hem in potentie als een van de top tien darters van de wereld zien. Maar op de een of andere manier komt het er niet uit, wat ook wel deels met zijn armblessure te maken heeft. Maar met zijn ervaring en kwaliteiten zou hij toch wel een aantal rondes moeten kunnen overleven denk ik.”

Jelle Klaasen komt pas op vrijdag 21 december tijdens de avondsessie in actie.

Michael van Gerwen

Aantal PDC WK-deelnames: 11

Beste prestatie: winnaar (2014 en 2017)

World ranking: 1

Tegenstander tweede ronde: Alan Tabern of Raymond Smith

“Van Gerwen is natuurlijk de beste speler, en ik denk ook dat hij uiteindelijk gaat winnen. Andere jaren was ik wel wat meer overtuigd van het feit dat hij zou gaan winnen, nu heb ik wat meer twijfel door de afgelopen maanden. De enige concurrent die ik zie is Gary Anderson. Die man heeft een fantastisch jaar gehad en komt in mijn ogen als enige in de buurt van Van Gerwen. Ik zie het niet als nadeel dat Van Gerwen aan de lastige kant van het speelschema zit, juist tegen de 'kleinere' darters is de kans op onderschatting het grootst tijdens het WK.”

Michael van Gerwen gooit al op zaterdag 15 december tijdens de avondsessie zijn eerste partij op het WK Darts.