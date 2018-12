Deel dit artikel:













Tóch vuurpijlen de lucht in tijdens jaarwisseling dankzij Valkenswaards metaalbedrijf Vuurwerkhandelaar Niels de Lauré wacht met smart op de nieuwe lanceerstandaarden (foto: Collin Beijk)

VALKENSWAARD/BEST - Even leek het erop dat er komende jaarwisseling nergens in Nederland vuurpijlen de lucht in zouden gaan. Maar metaalbedrijf MCB in Valkenswaard is een 'redder in nood’ en zorgt ervoor dat het sierwerk op een stokje tóch de lucht in kan. Het gaat namelijk in één week tijd 375.000 lanceerstandaarden leveren. De opdracht komt van een grote vuurwerkleverancier uit Gelderland, met een showroom in Best.

Geschreven door Rob van den Broek

Sinds dit jaar mogen vuurpijlen niet meer worden afgestoken zonder gebruik te maken van een lanceerstandaard. Vuurwerkverkopers zijn verplicht zo’n standaard mee te verkopen als er vuurpijlen over de toonbank gaan. Driepootsstandaard

Veel exemplaren die al in omloop waren, werden vorige maand afgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ging in dat geval om standaarden die niet veilig genoeg zouden zijn onder slechte weersomstandigheden. Nu zijn er alsnog drie ontwerpen goedgekeurd. Het gaat om een driepoot standaard waarmee vuurpijlen recht de lucht in geschoten kunnen worden. Metaalbedrijf MCB gaat voor één van die standaarden metalen buisjes leveren als halffabricaat. Het Valkenswaardse bedrijf kan twintigduizend stuks per dag maken. Een snelle rekensom leert dat dát niet genoeg is om aan de opdracht te kunnen voldoen. Daarom heeft het de hulp ingeroepen van collega’s in Hoofddorp en zelfs in Spanje en Italië. Vrijdag kan de productie worden opgestart. Spoedklus

Vuurwerkgroothandel Lesli Vuurwerk BV in Lichtenvoorde (Gelderland) en Best is met vijfhonderd verkooppunten in Nederland een grote speler. Het wegvallen van de verkoop van vuurpijlen zou een enorme domper zijn. “De lanceerstandaarden die wij al jaren verkopen, bleken ineens ondeugdelijk te zijn”, aldus Niels de Lauré. Het bedrijf bedacht halsoverkop een oplossing en die bleek eenvoudig: de kunststof buisjes van het afgekeurde model vervangen door metalen buisjes. “Daardoor wordt zo’n standaard zwaarder en dus een stuk veiliger!” ‘Meer om de eer dan om de euro’s’

In de zoektocht naar een leverancier, kwam het Gelderse bedrijf uit in Valkenswaard. Volgens Johan Lavrijssen van MCB is de spoedorder eerder een prestigeproject dan dat het om de keiharde euro’s gaat. “De machine waarmee de buisjes gezaagd moeten worden, was eigenlijk al volgeboekt voor andere opdrachten.” Met wat geschuif in de planning en hulp van collega’s, lijkt de illusie van een vuurpijlloos oud en nieuw verleden tijd door het Valkenswaardse metaalbedrijf. “Het is ook wel een enorme uitdaging om die klus binnen een ruime week te klaren en dat gaat gewoon lukken”, besluit Lavrijssen vastberaden. Kostenpost

Voor de vuurwerkhandelaar in Best is de noodingreep trouwens een kostenpost. “Wij zijn verplicht om zo’n lanceerstandaard te leveren en we willen de consument niet laten opdraaien voor de extra kosten.” Vuurwerkliefhebbers kunnen het bouwpakketje daarom voor dezelfde prijs kopen als het oude, afgekeurde model. Het is de bedoeling dat de nieuwe lanceerstandaarden vanaf het weekend voor kerst verkrijgbaar zijn. Zo loopt dit verhaal uiteindelijk toch met een sisser af.