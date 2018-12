Deel dit artikel:













Man uit Helmond (50) toch niet overleden na botsing, politie biedt excuses aan na onjuiste tweet De ravage na het ongeluk (foto: archief).

BEEK EN DONK - De scooterrijder die woensdagmorgen in Beek en Donk frontaal op een andere scooter botsten, is nog in leven. Eerder meldde de politie dat de man overleden was, maar dit blijkt niet te kloppen. Het gaat om een man van vijftig uit Helmond.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de Bosscheweg. De andere scooterrijder was een jongen van zeventien, hij is zwaargewond. Beide scooters liepen forse schade op. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Excuses

De politie biedt haar excuses aan nadat ze meldden dat de man overleden was. "We hebben nu contact met de familie na deze onjuiste berichtgeving", laat de politie weten. LEES OOK: Scooterongeluk Beek en Donk: twee bestuurders zwaargewond na frontale botsing