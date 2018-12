Benito van de Pas dreigt uit top 32 te vallen maar voelt geen enkele druk voor WK Darts

TILBURG - Darter Benito van de Pas heeft op zijn zachtst gezegd niet een al te best jaar achter de rug. De Tilburger is inmiddels afgezakt naar plek dertig op de Order of Merit, maar is vastberaden om weer te klimmen richting de top zestien. “Ik heb er dit jaar echt doorheen gezeten, maar sinds korte tijd heb ik weer ontzettend veel zin in het darten.”

Van de Pas ziet het WK Darts als een omslagpunt in zijn dartsloopbaan. De 25-jarige Tilburger heeft sinds kort nieuwe pijlen en dat geeft hem vertrouwen. “Het niveau tijdens het trainen gaat de laatste tijd echt omhoog”, zegt Van de Pas. “Het is lang geleden dat ik zoveel zin had om te gaan darten. Ik heb het dartbord in de woonkamer opgehangen, en sindsdien train ik meerdere uren per dag.”

Terugkijken op het afgelopen jaar doet Van de Pas liever niet, hij wil vooruit kijken. Toch geeft hij antwoord op de vraag waarom het dit jaar maar niet wilde lukken. “Ik heb een tijdje met andere pijlen gegooid, waarna ik weer terugkeerde naar mijn oude pijlen. Daardoor was ik veel te wisselvallig.”

'Druk voel ik niet voor dit WK. Ik zie dit echt als een nieuwe start', darter Benito van de Pas.

Mentaal

Maar er ligt nog een diepere laag onder de mindere prestaties van de Brabander. “Elke keer verliezen is natuurlijk niet leuk. Ik heb het daar mentaal heel zwaar mee gehad, heb er echt doorheen gezeten. Ik trainde niet meer en door het verliezen kreeg ik steeds minder plezier in het darten." Uiteindelijk besloot Van de Pas om een pauze in te lassen en op vakantie te gaan. "Daardoor heb ik wel wat toernooien gemist, maar tijdens die vakantie heb ik heel mijn hoofd leeg kunnen maken. Toen we terug kwamen heeft mijn vriendin uiteindelijk gezegd dat ik het dartbord in de woonkamer moest ophangen. Dat heeft een hoop veranderd.”

Zoals gezegd traint Van de Pas dus meer de laatste tijd, en dat doet hij mét nieuwe pijlen. “Dat gaat goed, alleen is het resultaat nog niet te zien in de wedstrijden. Dat is de volgende stap. Maar ik heb er vertrouwen in dat het nu wel een keer mijn kant op valt. En misschien gebeurt dat dit WK al wel en sta ik daar met veel zelfvertrouwen.”

‘Geen enkele druk’

Dat zelfvertrouwen is dus wel aangetast in het afgelopen jaar. In 2017 stond Van de Pas nog op een prachtige dertiende plaats op de wereldranglijst, maar nu moet hij vrezen voor zijn top 32-ranking met het WK in het vooruitzicht. Toch voelt ‘Big Ben’, zoals zijn bijnaam in de dartswereld luidt, geen enkele druk. “Ik zie dit echt als een nieuwe start. Ik probeer mijn eerste wedstrijd te winnen. Als dat lukt, en ik na kerst terug mag komen, dan is mijn WK al geslaagd. De top 32 is eigenlijk ook alleen van belang voor het WK. Zolang je bij de beste 64 darters zit, heb je in ieder geval je tourkaart. Ik zal dus moeten presteren op de vloertoernooien.”

Sinds een aantal maanden gooit Benito van de Pas niet alleen meer voor zichzelf, want midden oktober werd hij voor het eerst vader. Ook dat heeft 'Big Ben' geholpen. "Er moet toch brood op de plank komen. Kort daarvoor was ik al weer veel aan het trainen, maar het hielp wel mee." De trotse vader reist volgende week niet alleen af naar 'Ally Pally'. Heel de familie gaat namelijk mee. "Dat is een bewuste keuze. Ik vind het fijn om ze bij me te hebben. Dat geeft me extra kracht."