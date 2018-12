Meer dan 1000 stakers in Eindhoven voor een betere metaal-cao, vakbonden blij verrast

Het zijn niet alleen de gestaalde kaders in de metaalsector die donderdag en vrijdag het werk neerleggen, ook onder medewerkers van de ondersteunende diensten neemt het aantal stakers toe. De vakbonden waren zelfs verrast met de opkomst van meer dan 1000 stakers.



Solidariteit

Vakbond De Unie richt zich vooral op personeel in de ondersteunende diensten, zoals administratie of personeelszaken. Ook die bond ziet het aantal stakers groeien. Uniebestuurder Dirk van Gestel: "Dat aantal stakers groeit fors. En dat is ook een signaal, want een Unie-lid staakt niet graag. Maar ze zien nu ook wel in dat dit nodig is om werkgeversorganisatie FME te overtuigen dat er écht een goede cao moet komen.



De vakbonden willen dat er in de nieuwe cao onder andere betere afspraken komen over de werkdruk, over meer vaste banen en een loonsverhoging van 3,5 procent. "Daarmee zitten we niet te hoog in de boom. Het gaat heel goed in de sector en daar willen de mensen nu ook echt van mee profiteren", aldus Van Gestel.

Intimidatie bij DAF

De hoge opkomst aan stakers is extra opvallend, omdat het personeel van DAF er niet bij was. Deze medewerkers hebben volgens Peter Reniers van FNV Metaal gekozen voor eigen actiemiddel, wat later deze maand zal blijken.

Maar er is volgens de bond meer aan de hand: "Er wordt bij DAF enorm geïntimideerd en ze proberen de staking te breken. Verloven worden ingetrokken. Dat is niet de manier hoe je dat in dient te richten. DAF moet zijn frustratie uiten naar de FME en niet naar de werknemers die dag en nacht klaar staan", aldus Reniers.





De vrachtwagenbouwer in Eindhoven laat in een reactie weten verrast te zijn over de beschuldiging van intimidatie. “Niet alleen omdat we ons in het geheel niet herkennen in zijn beweringen, maar ook omdat wij nog nooit hebben getornd aan het recht om te staken. Dat is een grondrecht", aldus DAF in een schriftelijke reactie.

Teleurgesteld

Het bedrijf niet blij met de kloof tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie FME. "Oók DAF is teleurgesteld over het feit dat de cao-onderhandelingen zo lang duren en muurvast lijken te zitten. Het gaat goed met de economie, het gaat goed met DAF, daar moeten medewerkers van profiteren. Daarom hopen we dat FME en bonden zo snel mogelijk weer aan tafel gaan om tot een oplossing te komen. We rekenen er op dat beide partijen zich daar vol voor inzetten”, schrijft het bedrijf.