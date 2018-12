Ranomi Kromowidjojo grijpt WK-goud op 100 meter vrije slag

HANGZHOU - Ranomi Kromowidjojo heeft donderdagmiddag goud gepakt op de 100 meter vrije slag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. De zwemster uit Eindhoven won met overmacht en bleef onder meer landgenoot Femke Heemskerk, die zilver pakte, voor.

Voor Kromowidjojo is het haar tweede wereldtitel op de 100 vrij. De 28-jarige 'Kromo', die in 2010 voor het laatst WK-goud won op het koninginnennummer, moest twee jaar geleden bij de wereldkampioenschappen in het Canadese Windsor met zilver genoegen nemen. Dit keer was ze met 51,14 seconde verreweg het snelste in het 25-meterbad.

"Het ging super goed", zegt Kromowidjojo in gesprek met de NOS na haar gewonnen race. "Mijn start was echt goed, dat is eigenlijk al jaren zo. Ik had me van tevoren voorgenomen om gewoon mijn eigen race te zwemmen en niet naar Heemskerk te kijken. Uiteindelijk heb ik het gelukkig niet meer weggegeven."