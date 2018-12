Toos wil dit jaar meer dan duizend producten inzamelen voor Samen voor de Voedselbank

Bij de Jacobushoeve in Vessem is al flink wat afgegeven voor de actie Samen voor de Voedselbank.

BRABANT - Nog twee dagen zamelen we in voor de actie Samen voor de Voedselbank. Zo'n 150 inzamelpunten door heel Brabant doen hard hun best om zoveel mogelijk producten op te halen. En dat lukt ze uitstekend! Tot en met woensdagavond zijn er al 94.497 artikelen voor de actie binnengekomen.

Toos Claessens uit Someren-Eind is ook lekker bezig. Ze heeft zich een doel gesteld: ze wil duizend producten inzamelen. ''Vorig jaar heb ik het net niet gehaald. Nu wil ik heel graag over de duizend producten.''

Bijzonder is dat Toos geen bedrijf achter zich heeft maar het als privépersoon doet. En toch wil ze die duizend artikelen halen. Hoe krijgt ze dat voor elkaar? ''Ik heb mensen 'gestalkt' op Facebook, op Whatsapp en op familiefeestjes gezegd: 'Doe alsjeblieft mee met deze mooie inzamelingsactie.' Die tactiek lijkt te werken. Toos is goed op weg naar de duizend producten.

Een praatje maken

Een andere plek waar de inzameling goed loopt, is in de Jacobushoeve in Vessem. Ze doen al jaren mee en ze hebben nu 300 producten meer opgehaald dan andere jaren op dit moment. Wat de sleutel is van het succes? Jeanette Bolle heeft wel een idee: ''Mensen zijn betrokken bij de Jacobushoeve. We schenken jaar 30.000 euro aan goede doelen en dit past heel goed in waar we mee bezig zijn hier.''

Ze pakken het professioneel aan. Er is een schema gemaakt zodat er op ieder moment dat ze open zijn een vrijwilliger zit om producten aan te nemen. ''En om een praatje te maken met de mensen. Even dat persoonlijke contact, dat vinden we heel belangrijk. Niet zeggen: 'Zet daar maar neer.' Nee, het persoonlijk in ontvangst nemen.''

Auto vol

Aan de rand van Veghel, op industrieterrein De Amert wordt ook druk ingezameld. Bij Kerridge Commercial Systems is al best wat binnengekomen. Het is vooral van eigen werknemers. Maar er komen af en toe wel mensen langs. ''Zoals een stel'', vertelt drijvende kracht achter de actie Ramona de Jong. ''Ze hadden een jaar lang gespaard en die kwamen met een auto vol!''