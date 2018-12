80-plusvrouwen seksueel misbruikt: zes jaar cel geëist tegen 53-jarige verdachte

BREDA - Tegen een man van 53 uit Bergen op Zoom die meerdere hoogbejaarde vrouwen seksueel zou hebben misbruikt is donderdag zes jaar celstraf geëist. De slachtoffers waren 83, 88 en 93 jaar oud. Het misbruik vond plaats tussen december 2015 en juni van dit jaar. De man ontkent.

René B. zei tegen de vrouwen dat hij fysiotherapeut was. Hij wist hen zover te krijgen dat ze zich deels voor hem uitkleedden, waarna hij hen 'masseerde', onder meer met tijgerbalsem. Hij ging steeds verder, ook als de vrouwen protesteerden. Eén keer kwam het ook tot een verkrachting.



Vrouwen waren doodsbang

De vrouwen die zelfstandig woonden in een serviceflat in Bergen op Zoom waren doodsbang voor hem. Ze durfden zich niet te verzetten omdat ze bang waren dat hij hen zou doden. De oudste vrouw bedacht een truc om hem op te sluiten op het balkon door te vragen of hij een zware bloempot wilde verplaatsen. Maar dat mislukte. Zij deed kort nadat hij haar aanrandde aangifte.

Haar dochter las in de Bredase rechtbank namens haar moeder een emotionele slachtofferverklaring voor. Daarin zegt de hoogbejaarde - op 1 januari wordt ze 94 - dat ze zich sinds de aanranding niet meer veilig voelt in haar eigen huis. "Ik voel me boos en zenuwachtig. Tot voor kort had ik nog best plezier in mijn leven, maar die vent heeft het danig verknald."



Schoonmoeder was ook slachtoffer

De man zou zelfs zijn eigen schoonmoeder hebben aangerand. Dat gebeurde in haar slaapkamer. Daarover verklaarde hij zelf: "Ik heb haar rug ingesmeerd met een zalfje en ja, dat gebeurde in haar slaapkamer want ik was daar kind aan huis." Maar hij ontkent dat hij verder is gegaan en ook ontkent hij dat de vrouw zich helemaal had moeten uitkleden voor hem.

De Officier van Justitie maakte van alle beschuldigingen een optelsom die overeenkomt met seksueel misbruik van minderjarigen. "Het gaat hier om kwetsbare vrouwen die zich veilig moeten voelen in hun omgeving." Volgens het OM is er voldoende bewijs voor de beschuldigingen. Dat rechtvaardigt de maximale strafeis tegen de man.