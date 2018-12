Klassieke Porsche 911 wordt gestript en omgebouwd tot splinternieuwe elektrische Quintessenza

HELMOND - Elon Musk is hun voorbeeld en Tesla noemen ze dan ook de pioniers. Ondernemersvrienden Martijn van Dijk en Jurgen Moerman maken van een klassieke Porsche 911 een splinternieuwe elektrische bolide, iets wat nog nooit eerder is gedaan.

Deze oldtimers worden volledig gestript en omgebouwd tot elektrische auto's. Iets wat bij deze Porsches nog nooit is gedaan. Het doel is om gestaag te groeien en steeds meer elektrische Porsches te leveren.

"We bouwen geen auto's als we niet weten of iemand die wil hebben", legt Van Dijk uit. Op de planning staan nu vijf exemplaren, waarvan de bouw in het voorjaar van 2019 begint. Er zijn nu dus minstens vijf klanten voor hun bedrijfje Voitures Extravert.

Prototype

Zelf laten ze het woord Porsche nooit vallen. Hun nieuwe auto heet namelijk Quintessenza. "We kopen hun auto's op, maar maken er een totaal nieuw voertuig van. We mogen ook niet met de naam op de markt verschijnen natuurlijk", legt Van Dijk uit.

Een eerste prototype van hun splinternieuwe auto wordt gebouwd in de Automotive Campus in Helmond. "Dit is onze ragbak. Hierop testen we dingen en blijven we doorontwikkelen", vertelt Van Dijk. "Het is een voorproefje van wat er straks zal zijn. Dan krijgen potentiële klanten een idee en komt de vraag op gang."

Volledig gestript

Vooralsnog een kale bak dus. De Porsche wordt compleet aangeleverd, alleen de motor is er al uit gehaald. "Want die hebben we niet meer nodig." Er gaat een accu in die 400 kilometer reikwijdte heeft.

"Veel meer dan de gemiddelde accu's bij elektrische auto's. Daar gaat het vaak tot maar 150 kilometer. Maar die kijken alleen naar wat voor hun het voordeligst is." Van Dijk en Moerman hebben allebei namelijk al flink wat geld in hun bedrijfje gestoken. "Dat is in totaal meer dan een ton inmiddels", zegt Moerman. Maar dat willen ze terugverdienen door te kijken naar wat klanten willen.

'Raar maar fantastisch'

Aan de auto doet het duo zelf niks, dat laten ze 'mensen die er verstand van hebben' doen. Van Dijk en Moerman zijn dus eigenlijk de verkopers. Doordat Moerman al lange tijd in de automotivebranche werkt, heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Maar die kennis kunnen en willen ze nog verbreden bij de Automotive Campus. "Het liefst blijven we in regio Eindhoven. Hier zitten geen concurrenten, maar kunnen we elkaar allemaal helpen. Een goede kruisbestuiving."

Voor het duo is Tesla een voorbeeld. "Elon Musk is een beetje raar, maar wel fantastisch. We kunnen veel van ze leren." Al wil Voitures Extravert nog meer overeenkomsten krijgen met Tesla. Zo is bijvoorbeeld de bijtelling nu nog veel hoger: 17 procent. Dat zit namelijk zo. Voor oldtimers die privé worden gebruikt is dat 35 procent. Maar omdat de Quintessenza nul procent uitstoot heeft, gaat daar achttien procent vanaf.

"Maar dit is eigenlijk geen oldtimer meer", zegt Van Dijk. "Alles wordt vervangen en is nieuw." Dus willen Van Dijk en Moerman hetzelfde behandeld worden als 'normale' autobedrijven zoals Tesla. De gebruikers daarvan betalen maar 5 procent bijtelling. "We zijn daarover in gesprek met de Belastingdienst en de politiek", aldus Van Dijk.