Grootste sterrenregen van het jaar en het weer is gunstig, sterrenkundige geeft tips

EINDHOVEN - Om de grootste sterrenregen van het jaar te zien, zul je wat uurtjes langer moeten opblijven. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de vallende sterren te zien en de weersomstandigheden in Brabant zijn prima om ze te bekijken.

Maar hoe kun je die nou het beste zien en vastleggen? "Gewoon naar buiten gaan, kijken en afwachten. Laat je ogen even tien minuten wennen aan het donker en probeer wat geduld te hebben." adviseert sterrenkundige Lex Knapen. De sterrenhemel is afkomstig van het sterrenbeeld tweelingen. Knapen raadt dus aan om de focus vooral op dat sterrenbeeld te leggen. Om het wat makkelijker te maken zijn er verschillende apps te downloaden die aangeven welk sterrenbeeld je voor je hebt.

Weersomstandigheden

Vooral in Brabant zijn de weersomstandigheden gunstig. Vanuit Duitsland zal er lichte bewolking over Nederland gaan, maar Brabant zal hier geen last van ondervinden. De hemel is dus helder, maar de gevoelstemperatuur is onder nul. Warme kleding is daarom aan te raden.

Vastleggen

Volgens natuurfotograaf Johan van der Wielen is het fotograferen van vallende sterren niet makkelijk. "Zodra je een vallende ster ziet en een foto maakt, ben je waarschijnlijk al te laat." Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het verstandig om een lange sluitertijd in te stellen. Op deze manier leg je de beweging van de vallende ster vast.

Een lange sluitertijd is ook nodig om je foto goed te belichten. Niet alleen bij camera's kun je een lange sluitertijd instellen, ook telefoons kunnen deze instelling bedienen. Hier zijn ook verschillende apps voor. Van der Wielen geeft als tip om een statief te gebruiken zodat de camera stabiel blijft. "Het is uiteindelijk een kwestie van uitproberen en toch een beetje geluk hebben."

