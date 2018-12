Porno, racistische afbeeldingen en verwijzingen naar nazi-Duitsland: onderzoek op KMA in Breda

BREDA - Verwijzingen naar Nazi-Duitsland, porno en racistische afbeeldingen. Een voor zover nu bekend kleine groep deelt die beelden op onder meer de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Defensie onderzoekt de kwestie.

Dat laat staatssecretaris Visser in een brief weten aan de Tweede Kamer. Ook binnen een ander onderdeel van defensie, op dit moment onbekend waar precies, zouden verwijzingen naar Nazi-Duitsland zijn gesignaleerd.

De KMA valt net als het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder onder de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De commandant van de NLDA kreeg signalen over onwenselijk gedrag op de academies. Er zijn meerdere onderzoeken ingesteld. De hoop is dat die in februari worden afgerond.

Een van die onderzoeken richt zich op het verspreiden van het 'kwetsend en beledigend' beeldmateriaal: beelden die verwijzen naar Nazi-Duitsland, porno en racistische beelden. Een tweede onderzoek richt zich op 'gedragingen die mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving'. Hoe dat gedrag eruitziet, wordt niet verder in de brief omschreven.

Defensie kan nu niet in detail treden, omdat de onderzoeken nog lopen en de feiten eerst moeten worden vastgesteld. De onderzoeken worden, onafhankelijk van de NLDA, uitgevoerd en gecoördineerd door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Woordvoerder Sander Kuipers van Defensie geeft aan: "Het is allemaal nog heel pril, we moeten nog onderzoeken wat er precies aan de hand is en op welke schaal." Over dat laatste zegt hij: "Het beeld is nu dat het om een kleine groep gaat, maar dat beeld kan nog veranderen."

Een derde onderzoek is gestart naar 'ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland' binnen een ander onderdeel van defensie, dus niet op een van de twee genoemde academies. Waar precies dan wel, is niet bekendgemaakt.

'Hiervoor geen plaats binnen defensie'

De cadetten die onderwijs krijgen op de KMA hebben te horen gekregen dat de onderzoeken zijn ingesteld. Visser schrijft: "Na het kerstverlof worden er verdere bijeenkomsten verzorgd om het bewustzijn en de kennis van de cadetten, adelborsten, hun instructeurs en het overige NLDA-personeel met betrekking tot sociaal veilig leven en werken te versterken." Ook volgt in 2019 een belevingsonderzoek met als onderwerp 'sociale veiligheid'.

De brief van de staatssecretaris eindigt met de passage: "Hoewel wij niet vooruit kunnen lopen op de uitkomsten van deze onderzoeken, willen wij onderstrepen dat er bij Defensie geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag, zeker niet in het opleidingsdomein, waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen. Mochten de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, zullen nadere maatregelen worden getroffen of sancties worden opgelegd."

Ondertussen was het dinsdag op de KMA in Breda ook een feestelijke dag, omdat de cadetten in het eerste jaar de eerste fase van hun opleiding hebben afgerond.