Hennepkwekerij gevonden onder luikje in de vloer van kledingzaak Valerio Vicci in Breda Het luikje waaronder de hennepkwekerij gevonden is (Foto: politie).

BREDA - In kledingzaak Valerio Vicci aan de Lange Brugstraat in Breda is donderdagmiddag onder een luikje een hennepkwekerij ontdekt. Er waren 177 planten gevonden en deze worden vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt.

Geschreven door Eva van der Weele

De politie kwam via een tip de hennepkwekerij op het spoor. De eigenaar was niet aanwezig en er is ook niemand aangehouden. De politie is nog bezig met het onderzoek.