Bezoekers overmeesteren overvaller in Café Markhoek in Breda Foto: Erik Peeters Café Markhoek (Foto: Tom van der Put) Café Boeimeer is na de overval tijdelijk gesloten (Foto: Erik Peeters)

BREDA - Een man heeft donderdagmiddag geprobeerd Café Boeimeer in de Godevaert Montensstraat in Breda te overvallen. Dat gebeurde rond halfvier. De dader zou een greep in de kassa hebben gedaan en is er daarna vandoor gegaan.

Geschreven door Marlou van den Broek

In het café waren enkele gasten aanwezig die de dader hebben achtervolgd. De dader vluchtte vervolgens bij het verderop gelegen Café Markhoek naar binnen. Daar is hij overmeesterd. Hans Burger, eigenaar van Markhoek, was zichtbaar ontdaan over het voorval. "Ik ben flink geschrokken", meer kon de cafébaas nog niet uitbrengen. Café Boeimeer is tijdelijk gesloten, café Markhoek gaat donderdag niet meer open. De politie is inmiddels ter plaatse voor onderzoek. Ook buurtbewoners worden ondervraagd.