Wie verdient er een kerstpakket? Omroep Brabant speelt voor kerstman Omroep Brabant deelt uit. De kerstpakketten kunnen er anders uitzien. (Bron: Pexels.com)

EINDHOVEN - Ken jij iemand die een kerstpakket verdient? Iemand die er altijd voor je is, iemand die je dierbaar is, iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Omroep Brabant gaat dertien mensen verrassen met een mooi kerstpakket.

Geschreven door Marielle Bijlmakers

De gelukkigen worden verrast door een Omroep Brabant-verslaggever die het pakket op 24 december komt afgeven. Goed om te weten: zij maakt daar ook een filmpje van en/of zal een radio-gesprekje opnemen. Hoe werkt het?

Stuur een mail naar kerstpakket@omroepbrabant.nl met daarin jouw naam en telefoonnummer, de gegevens van degene die je voordraagt (naam, plaatsnaam) en waarom die persoon een kerstpakket verdient. De redactie van Omroep Brabant maakt dan een selectie. Hoor je bij de uitverkorenen? Dan word je gebeld, want samen moeten we natuurlijk een list verzinnen zodat de persoon die je voordraagt ook echt verrast wordt. Fijne feestdagen!