Stef Clement moet om medische redenen stoppen met wielrennen

BREDA - Stef Clement uit Breda zet na vijftien jaar een punt achter zijn wielrencarrière. De 36-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo (nu Team Jumbo-Visma) moet om medische redenen stoppen. Hij krijgt een andere taak binnen het team.

De Bredanaar kwam al even niet meer in actie. Hij is nu uitgebreid onderzocht en het blijkt beter om te stoppen. Hij baalt hier erg van. “Het is niet de manier waarop ik mijn carrière had willen afsluiten. Vijftien jaar lang was dit mijn passie, hobby en werk ineen. Ik kijk er met trots op terug en heb meer bereikt dan ik ooit voor mogelijk hield”, zegt de renner.

Nieuwe taak

Stef is blij met de nieuwe taken die hij krijgt binnen Jumbo-Visma. “Ik ben de ploeg dankbaar voor deze mogelijkheid en kijk ernaar uit om die nieuwe weg in te slaan.” Hij zal zich onder andere bezig houden met voeding en promotie.