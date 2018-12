Deel dit artikel:













Grote brand verwoest autowerkplaats aan De Run in Veldhoven, brand is onder controle Foto: Rico Vogels Foto: Collin Beijk Foto: Rico Vogels

VELDHOVEN - Een loods van autowerkplaats Buhne aan De Run 2100 in Veldhoven is donderdagavond compleet verwoest door een grote brand. De vlammen sloegen uit het dak. Rond elf uur had de brandweer het vuur onder controle en is het sein brand meester gegeven. Het nablussen duurt nog enkele duren.

Geschreven door Corné Verschuren

De brandweer bestreed het vuur met drie bluswagens en en twee hoogwerkers. Met watertankauto's werd extra bluswater naar het industrieterrein gebracht. Brandweerlieden voorkwamen dat het het vuur oversloeg naar de naastgelegen panden. De brand was tot in de verre omgeving te zien. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen, liet een woordvoerder van de brandweer weten. Explosies

In en om de loods, vijftien bij zeven meter, stonden meerdere auto's. Tijdens de brand waren ook enkele explosies te horen van gasflessen die in de loods stonden. Ook werd er een NL-Alert verspreid met het advies om ramen en deuren te sluiten, en de ventilatie in huis uit te zetten.