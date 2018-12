Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scootmobielrijder steekt man (21) neer na aanrijding in Breda Foto: SXC

BREDA - Een 21-jarige voetganger is donderdagnacht neergestoken op de Haagdijk in Breda. Hij botste met iemand die in een scootmobiel reed. Het ongeluk mondde uit in een ruzie.

Geschreven door Peter de Bekker

De scootmobielrijder stak de 21-jarige man vervolgens met een mes en sloeg op de vlucht. Dat gebeurde rond half twee 's nachts. Ziekenhuis

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gegaan.