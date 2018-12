Bart Willemsen reageert op foto met Sylvie Meis op Instagram: 'De foto zegt alles'

TILBURG - De geruchten gingen al sinds oktober, maar nu heeft ze het ook zelf bevestigd. Sylvie Meis heeft een relatie met Tilburger Bart Willemsen. De presentatrice heeft een foto op Instagram gepost, waar ze met de Brabander poseert. Tekst staat er niet bij, wel een hartje. Ook Bart zegt gelukkig te zijn. "Het is een leuke foto en dat zegt genoeg, denk ik."

Wanneer vrijdagochtend de telefoon gaat bij Bart, reageert hij met een lach wanneer hij hoort wie hij aan de telefoon heeft. "Dat had ik kunnen verwachten", zegt hij. Veel wil hij niet loslaten over zijn relatie met Sylvie. "Het is een leuke foto toch? Dat zegt denk ik wel genoeg!"

Ruim 33.000 mensen hebben de foto geliked. Ook reageren haar fans massaal, onder meer vanuit Duitsland. De meeste reacties zijn positief. Haar fans wensen haar veel geluk en zeggen dat het een leuk stel is. "De beste mannen vind je in Brabant", zegt iemand.

Anderen zijn sceptisch: zij vragen zich af of Bart wel 'een goede partij is' voor Sylvie.