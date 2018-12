Met een stoeltje in de achtertuin om naar de vallende sterren te kijken

WOUW - 's Ochtends vroeg opstaan, jezelf warm aankleden en in de kou naar buiten. Je moest er wat voor over hebben om in de nacht van donderdag op vrijdag vallende sterren te zien. Willem-Jan Joachems, verslaggever van Omroep Brabant deed het, en keek vrijdagochtend naar een sterrenregen: "Een spektakel, gewoon vanuit de achtertuin."

Hij deed donderdagavond al een poging, maar met minder succes: "Ik heb er twee gezien, maar toen was het té koud. De tip was dat vanochtend vroeg het hoogtepunt zou zijn. Dus stond ik vroeg op." En dus zat Willem-Jan er sinds kwart over 6 klaar voor: "Ik heb me warm ingepakt, met een muts op. Koffie en een eierkoekje erbij en gewoon zitten kijken naar de hemel."

Bingo

Al snel zag hij meerdere sterren vallen: "Tussen kwart over zes en half zeven heb ik er twaalf geteld. En net sinds zeven uur weer drie. Je zou het een regen kunnen noemen."

Donderdagnacht vloog de aarde door een gigantische stofwolk die lang geleden is achtergelaten door een komeet. Daardoor komt heel veel stof de atmosfeer binnen, wat voor kleine oplichtende puntjes zorgt. "Ze schieten werkelijk alle kanten op. De meeste zijn vrij licht, maar ik heb ook een hele felle gezien die secondelang in beeld was."

De koffie houdt Willem-Jan warm. Hij zit te genieten op zijn tuinstoel: "Ik probeer uit de buurt te blijven van de straatlantaarns en zit in westelijke richting naar boven te kijken. Uit de wind en uit het vervelende stadslicht denk ik dat je heel veel kan zien." Daar moet je wel wat geduld voor hebben: "Het is geen georganiseerde show, het is de natuur of eigenlijk het heelal dat ons mooie dingen laat zien."