'Het is niet normaal en wij zijn het zat', campagne tegen afvaldumpen blijkt ingewikkeld

DEN BOSCH - De campagne 'Een dumper is een stumper' komt moeizaam van de grond. Die campagne moet het publiek er van doordringen dat je geen afval in de natuur moet gooien, maar netjes naar een milieustraat moet brengen. Er wordt in het provinciehuis veel gepraat over die campagne, maar de uitvoering duurt nog even.

Dat blijkt uit een brief die gedeputeerde Johan van den Hout aan Provinciale Staten heeft gestuurd. In Brabant wordt veel afval in de natuur gedumpt omdat mensen storten bij de milieustraat te omslachtig of te duur vinden.

Een jaar geleden dook de campagneterm 'Een dumper is een stumper' op. Er werd geld uitgetrokken om die slogan bij alle Brabanders in het hoofd te prenten. In september van dit jaar wilden de Staten weten hoe het met die campagne stond en welke maatregelen er waren genomen om storten bij milieustraten makkelijker te maken.

Natuur als vuilnisbelt

Van den Hout publiceerde een notitie waarin stond dat het aantal drugsdumpingen steeds groter werd. Vervolgens is er gepraat met een heleboel instanties. Het resultaat is dat nu de vraag op tafel ligt op wie die campagne dan gericht moet worden. Je hebt namelijk mensen die ‘gewoon’ grof vuil in de struiken gooien en mensen die bijvoorbeeld asbest in het bos gooien. En dan heb je nog de criminelen die de Brabantse natuur als vuilnisbelt gebruiken.

Dat vraagt, aldus Van den Hout aan de Staten, om een verschillende benadering. Er moet namelijk bedacht worden hoe je Brabanders aan het verstand brengt dat een afgedankte koelkast niet in het bos hoort. Apart daarvan moet aan klussers worden uitgelegd hoe ze hun asbest veilig bij de milieustraat kunnen afleveren.

Niet normaal

Criminelen kun je wel via billboards uitleggen dat ze hun afval niet mogen dumpen, maar dat zal weinig helpen. Daarom wordt er over gedacht een beroep te doen op het publiek dat ogen en oren moet open houden en verdachte situaties moet gaan melden. Daar is ook een slogan voor: “Het is niet normaal en wij zijn het zat."

Het duurt nog tot ergens in het eerste kwartaal van 2019 voordat de campagne start.

