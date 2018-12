Deel dit artikel:













Overvaller café Boeimeer in Breda bedreigde kastelein met vuurwapen Foto: Erik Peeters

BREDA - De overvaller die donderdagmiddag café Boeimeer in Breda beroofde is een 59-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Nadat hij een greep deed in de kassalade vluchtte hij naar café Markhoek waar hij een vuurwapen tevoorschijn haalde.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

De eigenaar van het overvallen café in de Godevaert Montensstraat ging de man achterna. Een stuk verderop in café Markhoek vond hij de overvaller. LEES OOK: Overvaller van café Boeimeer in Breda vlucht café verderop in en wordt daar overmeesterd Kastelein eist geld terug

Daar eiste de beroofde kastelein zijn geld terug. Vervolgens trok de dader het vuurwapen en bedreigde de man. Er ontstond een worsteling en met hulp van enkele klanten werd het wapen uit de handen van de overvaller gepakt. De man werd overmeesterd en aan de politie overgedragen. De politie heeft het wapen in beslag genomen.