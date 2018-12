Natasja raakte in schulden en is afhankelijk van Voedselbank: 'Ik kan mijn kinderen nu eten geven'

Natasja woont samen met haar man en haar twee kinderen (een kindje van acht maanden en een zevenjarig zoontje uit een eerder huwelijk) in Goirle. Ze is nu acht maanden afhankelijk van de Voedselbank. Natasja kwam naar eigen zeggen in de problemen tijdens haar vorige relatie.

Schulden aflossen

Inmiddels probeert ze via de kredietbank haar schulden af te lossen en is ze hertrouwd. "Mijn man heeft mijn schulden aangenomen toen wij trouwden. Samen hadden we het redelijk kunnen rooien, maar hij kwam thuis te zitten." Haar man mocht na de scheiding met zijn ex-vrouw zijn dochter niet meer zien en raakte overspannen.

Natasja is heel blij met de hulp die ze nu krijgt. "Na zoveel ellende is het fijn dat er een instantie is waarbij je terecht kan. De Voedselbank zorgt er elke week voor dat ik mijn kinderen voldoende te eten kan geven. Er zit van alles in het pakket: groente, fruit, babyvoeding, maar ook vlees en etenswaren die lang houdbaar zijn. Soms zitten er ook huishoudelijke middelen bij. Dat scheelt heel veel in het weekbudget!"

Elke vrijdagochtend staat ze om elf uur voor de deur bij de Voedselbank om haar pakket op te halen. "Het verbaast me enorm dat er zoveel mensen hulp nodig hebben. Elke keer staat er een lange rij met wachtende mensen, helemaal tot aan de weg." Of ze zich schaamt? "Nee, absoluut niet! Er zijn heel veel mensen in Nederland die in armoede leven. Het is goed dat dat probleem nu een gezicht krijgt."