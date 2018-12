Buurtgenoot die op Gerards vogels zou passen, ging ermee vandoor: taakstraf en schadevergoeding

De verdachte, Perlo R., kreeg een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van 15.000 euro betalen voor het stelen en verkopen van de papegaaien en het doen van een valse aangifte. Perlo R. woont bij Bekkers in de straat en de mannen kennen elkaar van de vogelclub.

Afgelopen jaren verzorgde de buurtgenoot de vogels van Bekkers als hij met vakantie ging, maar afgelopen februari pakte dat helemaal verkeerd uit. (Zie video)

Perlo R. deed tijdens de vakantie van Bekkers aangifte dat de vogels gestolen waren. Hij verkocht de vogels bij een handelaar in Haarsteeg met de officiële papieren die bij de vogels hoorden. Die handelaar had alle vogels weer doorverkocht, op zes na. De handelaar bevestigde tegenover de politie dat hij de vogels van Perlo R. gekocht had. De zes vogels werden in beslag genomen door de politie en mochten uiteindelijk terug naar Bekkers.

Rechtbank

In de rechtbank ontkende R. alles. De rechter vond dat er genoeg bewijs was. Naast de verklaring van de handelaar in Haarsteeg waren er nauwelijks inbraaksporen. Bekkers wilde graag een schadevergoeding van 30.000 euro, want dat waren de vogels volgens hem en een externe expert waard. Toch legde de rechter een schadevergoeding van 15.000 euro op.

Gerard Bekkers reageerde na de uitspraak. (Zie video)