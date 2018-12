Deel dit artikel:













Vakbondsacties op Eindhoven Airport voorlopig van de baan, FNV en Viggo praten weer

EINDHOVEN - De actiedreiging op Eindhoven Airport is voorlopig afgezwakt, want vakbond FNV Luchtvaart en werkgever Viggo gaan volgende week toch weer om de tafel voor een eigen cao voor de ongeveer 450 medewerkers in de passagiersafhandeling op de luchthaven. De bond stelde Viggo woensdag een ultimatum dat vrijdag afliep en het bedrijf is hier op ingegaan.

In het ultimatum werd geëist dat Viggo de cao-onderhandelingen met FNV Luchtvaart zou hervatten. Anders zou de bond voor de kerst acties op touw zetten. Achter de hand

Toch tempert Birte Nelen van FNV Luchtvaart de verwachting dat het rond de kerstdagen rustig zal blijven op Eindhoven Airport. "Volgende week hopen we duidelijkheid te krijgen of de gesprekken tot een goede cao leiden. Maar mochten we er met Viggo niet uitkomen dan kunnen er rond de kerst alsnog acties door het personeel komen. Dit houden we dus achter de hand", aldus Nelen. De bond dreigde woensdag met werkonderbrekingen, die kunnen leiden tot vertragingen. De werknemers van Viggo hebben altijd een eigen personeelsreglement gehad: een set arbeidsvoorwaarden die tot stand kwam zonder de vakbond. Maar ze zijn het volgens FNV Luchtvaart zat dat Viggo eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren. Onregelmatigheidstoeslag

De werknemers eisen dat hun werkgever een tweejarige cao afspreekt met hun vakbond en willen een loonsverhoging van 3,5 procent voor 2018 en 5 procent voor 2019. Ook willen ze onder andere dat er een onafhankelijk functiewaarderingssysteem wordt ingevoerd en dat iedereen dezelfde onregelmatigheidstoeslag ontvangt. Nelen: "Nu is dit verschillend voor werknemers bij Viggo die hetzelfde werk doen." Viggo heeft in totaal circa 600 werknemers, waarvan zo’n 450 werken in de passagiersafhandeling. Zij zorgen ervoor dat alle passagiers op Eindhoven Airport veilig aan boord komen en de vliegtuigen op tijd kunnen vertrekken. Ze werken als grondstewardess bij de check-in en de gates, als bagagemedewerker op het platform of bij de afdeling operations waar onder andere de berekeningen voor belading plaatsvinden.