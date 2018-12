Freerunheld Siebe speelt de hoofdrol in film 'Commit': als je doorzet kun je heel wat bereiken

Arjen Heus is de oprichter van Plygrnd.city. De club komt uit Eindhoven maar is ook al actief in Tilburg en Amsterdam. Ze zijn een mooi voorbeeld van in Eindhoven opgeleide ontwerpers die zich niet richten op schemerlampen of stoelen maar die proberen maatschappelijke problemen op te lossen. Plygrnd.city gebruikt daarbij urban sports en streetart.

Voor Amsterdam ontwierp Plygrnd.city deze uit kun krachten geschoten picknicktafels waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. "Het mag ook wel eens iets vrolijks zijn," zegt Arjen Heus.

Met geld van Kunstloc - een organisatie die Brabantse culturele initiatieven steunt - maakt Plygrnd.city vier korte films over jongeren uit de urban culture die jongeren uit probleemwijken moeten inspireren om in hun eigen leven het heft in eigen handen te nemen.

Salto's

Siebe Spijker is een Eindhovense freerunner. In die sport rennen deelnemers over een parcours in de stad. Ze springen over hindernissen en doen daarbij ook stunts als salto's.

Een filmpje over Siebes prestaties werd in augustus een grote hit op internet. Arjen Heus noemt hem een 'opinieleider van de straatcultuur' en koos hem als onderwerp van de eerste Plygrnd.city-film. De film gaat over het gevecht dat Siebe heeft moeten leveren om te komen waar hij nu is.Sieb





De films worden vertoond in filmhuis Natlab (in Eindhoven) maar Plygrnd.city wil ze ook op andere plaatsen in Brabant laten zien.

Hondenpoep

Plygrnd.city is in Eindhoven in de wijk Woensel-West bezig geweest met een actie tegen de hondenpoep en in de Tilburgse wijk Stokhasselt met een project om jongeren in beweging te krijgen. Het begint er vaak mee Plygrnd.city een blauwe container (het Hoodlab) in de wijk zet waar bewoners elkaar kunnen treffen en over hun problemen in gesprek kunnen.