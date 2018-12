Onze 5 weekendtips: kom nu al in kerstsferen met de kerstactiviteiten voor kerst

Kerstpakken Parkoers in Middelbeers

Het Kerstpakken Parkoers wordt zaterdagmiddag in Middelbeers georganiseerd om aandacht te vragen voor de stichting ALS. Deelnemers betalen 7,50 euro en kunnen geheel in stijl, van top tot teen verkleed als kerstman, een parkoers afleggen. De route start om 15.00 uur vanaf het Doornboomplein en na afloop is er een afterparty in café de Doornboom.

Dickens in Drunen

De klok wordt dit weekend teruggedraaid in Drunen. Het straatbeeld van Drunen verandert in een levend negentiende eeuws tafereel. De Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie. Ruim 500 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver komen tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot David Copperfield , van weeskinderen tot dronkaards, van dienstmeisjes tot deftige lieden. Wie door de straten van Drunen loopt, komt boeren, burgers en buitenlui tegen die de tijd van Charles Dickens werkelijk moeten hebben meegemaakt. Overal in het centrum zijn er optredens. Er hangt een geur van punch en gepofte kastanjes, marshmallows, glühwein en brandend hout. Alle winkels zijn open en de toegang is gratis.

Dickens in Brandevoort

Wandelend tussen de kramen met hun koopwaar zul je plotseling oog in oog staan met de personages uit de tijd van Charles Dickens. Je zult misschien schrikken van 'de gebochelde' en heel even chagrijnig worden van de alom bekende Ebenezer Scrooge, waar geen lachje vanaf kan. Maar dit wordt weer snel goedgemaakt door de prachtige kledij van de Dickensfamily. Net zoals in Drunen staat Brandevoort komende zondag in het teken van Dickens. Van 14.00 tot 20.00 uur zijn de karakters te bewonderen. De toegang is gratis.

Kerstsferen in Breda

Op de Grote markt vind je vanaf half december een gezellige kerstmarkt. En een winterse sfeer is natuurlijk niets zonder een schaatsbaan. Iedere dag is daar een andere activiteit: van een ochtendje prinsessenschaatsen tot een silent disco ‘s avonds. De baan ligt op de Grote Markt, vlakbij de sprekende kerstboom. Van 14 december tot en met 6 januari hangt in Breda de geur van haardvuur en gepofte kastanjes. Klanken van je favoriete christmas carol en de kruidige smaak van je eerste glühwein dit jaar komen je tegemoet. De toegang is gratis.

Feelgood Market in Klokgebouw Eindhoven

Meer dan 100 kramen met eerlijke, hippe en mooie kerstinkopen waar je je goed bij voelt. Er is voor iedereen wel wat te vinden, zoals bijvoorbeeld kunst, sieraden, kleding en allerlei originele lampen en hebbedingetjes, vintage, industriële meubels, allerlei verzorgingsproducten en foodtrucks. Extra gezellig in kerstsfeer, met live muziek, workshops, warme chocolademelk en glühwein. Je kunt er workshops volgen als: kerstversiering maken, yoga, orakelenkaarten legging en er is een kinderknutselplein. De Feelgood Market vindt zondag plaats tussen 12.00 en 18.00 in het Klokgebouw in Eindhoven en de toegang is gratis.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!