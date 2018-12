'15 extra JSF-straaljagers zijn bestemd voor vliegbasis Volkel'

DEN HAAG - De vijftien extra F-35 gevechtsvliegtuigen - in de volksmond JSF's - die het kabinet wil aanschaffen, zijn bestemd voor vliegbasis Volkel. Dat melden betrouwbare bronnen binnen de Koninklijke Luchtmacht. Nederland wilde het tot nu toe houden bij 37 Joint Strike Fighters, goed voor twee squadrons. Maar de NAVO dringt aan op de aanschaf van een derde squadron.

De eerste F-35's die eind januari worden geleverd, zijn bestemd voor vliegbasis Leeuwarden. De vervanging van de verouderde F-16-straaljagers op Volkel zou in 2022 beginnen.

Getest

Het Nederlandse bedrijfsleven en de luchtmacht werken nauw samen met de Amerikanen bij de ontwikkeling van de F-35. Zo wordt een groot aantal onderdelen van de nieuwe straaljager gemaakt en geleverd door bedrijven, zoals Fokker Elmo in Hoogerheide dat voor de complete bekabeling zorgt. Op Edwards Airbase in Amerika is de Nederlandse luchtmacht al jaren bezig om de JSF optimaal geschikt te maken voor eigen gebruik.

In 2016 kwamen de eerste twee Nederlandse testtoestellen naar Nederland gevlogen voor demonstraties en zogeheten 'belevingsvluchten'. Mensen die in de buurt wonen van de vliegbases Leeuwarden en Volkel konden toen met eigen oren horen of de komst van de gaat JSF's voor een vermindering of toename van de geluidsoverlast ging zorgen. De conclusie was: iets meer herrie.